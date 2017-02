Gent zit met overvolle kern: "Dit is niet meer werkbaar, dus zullen we anders werken"

Bij AA Gent kwamen er in deze transferperiode heel wat spelers bij, maar vertrokken er amper. Ndongala trok naar Standard, Nielsen naar Malmö, Horemans en Lucas Schoofs naar OHL en ook Van Der Bruggen ging naar de uitgang, maar dat was het zowat. Gent zit dus met een overvolle kern.

Het is aan coach Hein Vanhaezebrouck om de boel draaiende te houden op training. "We kunnen niet elke training met dertig man op het veld staan", aldus de oefenmeester in Het Nieuwsblad. "Dus zullen we anders moeten werken."

Een hele hoop spelers naar de B-kern verwijzen, is geen optie. "Veel trainers zouden zeggen: 'stuur er maar zes naar de B-kern', maar dat doe ik dus niet." Vanhaezebrouck dokterde een systeem uit waarbij iedereen nog steeds in aanmerking komt.