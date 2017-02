Hein Vanhaezebrouck toont zich erg kritisch voor JÃ©rÃ©my Perbet

Hein Vanhaezebrouck toont zich erg kritisch voor Jérémy Perbet

door Redactie



Foto: © photonews

Jérémy Perbet leek KAA Gent aan het einde van de wintermercato alweer te verlaten, maar zover kwam het uiteindelijk niet. De 32-jarige goaltjesdief besliste om in de Ghelamco Arena te blijven en voor zijn plaats te knokken. Toch is het niet zeker of hij nog vaak zal spelen.