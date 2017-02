Broos maakt zich boos: "Dit slaat toch nergens op?"

Hugo Broos is goed bezig om een halfgod te worden in Kameroen. Met een énorm jonge ploeg verbaast hij vriend en vijand. Vanavond kan hij zich plaatsen voor de finale van de Afrika Cup, maar toch knaagt er iets.

Zijn prestaties staan in schril contrast met die van Georges Leekens. Die kreeg het voor elkaar om met topfavoriet Algerije uitgeschakeld te worden in de groepsfase. Kameroen moet tegen het Ghana van Frank Acheampong vanavond een plek in de finale zien te versieren.

Véél meer voor kwartfinale dan voor halve finale

Bij Broos is er echter wrevel over de premies. Bij de plaatsing voor de kwartfinales kreeg elke speler 18.000 euro, bij de halve finale was dat plots maar 4.500 euro meer. "Dat slaat toch op niets?", vraagt Broos zich af in Het Nieuwsblad.

"Ze hebben er zomaar wat bedragen op geplakt, zonder na te denken en zonder met ons te onderhandelen. Dat de premies zo laag waren, wist ik maar drie dagen voor het tornooi. Ik heb de spelers gezegd om eerst te presteren, daarna hebben we recht van spreken."