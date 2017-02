FOTO: Het emotionele afscheid van Stephanie Buffel

Vandaag werd in Beernem afscheid genomen van Stephanie Buffel. De plechtigheid werd bijgewoond door meer dan duizend aanwezigen. Familie, vrienden, ploeg- en ex-ploegmaats van Buffel staken hem en zijn naasten een hart onder de riem.

De echtgenote van Thomas Buffel verloor een lange strijd tegen darmkanker. De ervaren speler van Racing Genk kreeg toen al vanuit elke hoek steunbetuigingen en ook vandaag kwamen heel wat oude bekenden afgezakt naar de kerk.

Buffel nam tijdens de plechtigheid ook zelf het woord. "Liefste, waar is plotseling al die tijd gebleven? Zeventien jaar zijn voorbij gevlogen. Ik herinner me nog onze eerste aanblik. Je staarde en bloosde. We hebben nooit meer losgelaten."

Geen laatste sms

"Zeventien jaar lang kreeg ik voor iedere wedstrijd een lief aanmoedigingsberichtje. Telkens anders. Bij aanvang van mijn laatste wedstrijd zat ik nog te staren naar mijn gsm, maar het berichtje kwam niet. Toen wist ik dat ik afscheid zou moeten nemen van mijn grote steun en toeverlaat. Je was te moe geworden om nog een sms kunnen te schrijven."