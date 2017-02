Mourinho maakt het opnieuw bont door reporter van BBC te kakken te zetten (mét beelden)

Manchester United kwam woensdagavond niet verder dan een troosteloos gelijkspel tegen Hull City. José Mourinho was niet bepaald gelukkig met het resultaat, en dat werd na afloop van de partij erg duidelijk.

Mourinho deed na de wedstrijd zijn beklag over de scheidsrechter, maar al bij al hielde de Portugese oefenmeester zich nog in. Maar dat het puntenverlies hem hoog zit, werd pas echt duidelijk toen een reporter van BBC hem vroeg wat de scheids dan wel had moeten doen...

"Als je niets van voetbal begrijpt, moet je niet met een microfoon in je handen staan", en weg was Mourinho. Een typische actie van The Special One, die je hieronder kan bekijken.