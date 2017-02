In overnametijden (OH Leuven) blijft Malinwa duidelijk, met verwijzing naar verleden: "We doen het zelf"

door Aernout Van Lindt

door

KV Mechelen heeft een duidelijk statement in verband met overnames

Foto: Facebook KV Mechelen

OH Leuven wordt mogelijk overgenomen door Chinese investeerders. En in het artikel werd ook gewag gemaakt van een mogelijke overname van KV Mechelen in de toekomst. De club wil graag verduidelijken.