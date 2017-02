KV Mechelen komt met officieel statement na geruchten omtrent overname

OH Leuven wordt zo goed als zeker overgenomen door Chinese investeerders. Her en der werd gesuggereerd dat ook KV Mechelen op zoek is naar een overnemer. Iets wat niet blijkt te kloppen.

“Daar is niets van aan”, reageert algemeen directeur Marc Faes op de officiële webstek van Mechelen. “We bestuderen net hoe we extra financiële middelen kunnen aantrekken zonder dat de club kan overgenomen worden. We bestuderen samen met Ernst & Young hoe we extra financiële middelen kunnen aantrekken in een structuur naast de vzw van KVM."

Malinwa is dus niet op zoek naar een overnemer. “Een cvba naast de vzw-structuur zou er voor kunnen zorgen dat alle eigendommen binnen de vzw blijven en er juist geen overname mogelijk is. Ook de supportersafvaardiging in de raad van bestuur blijft zo bestaan.”

Unieke supportersinspraak

“Met een cvba hopen we extra financiële middelen te voorzien zonder impact voor de dagelijkse werking in de vzw”, duidt Faes. “Daarmee kunnen we bijvoorbeeld een nieuw oefencomplex voor de jeugd bouwen.”

Mechelen is momenteel bezig met de studie, conclusies zijn er nog niet. “We willen geen fouten maken, net daarom nemen we de tijd. KV Mechelen is door ons allen gered en heeft een unieke supportersinspraak. Dat gaan we nooit wegsmijten.”