Ex-Rode Duivel vindt op absolute valreep nog een club

door Manuel Gonzalez



Marvin Ogunjimi heeft dan toch een nieuwe club gevonden. De voormalige Rode Duivel gaat na zijn periode in Azië terug in, nu ja, Europa voetballen.

Op de valreep kon de voormalige speler van Racing Genk, Mallorca en Suwon dan toch nog ergens terecht. Het Albanese Skenderbeu wil met hem voor een zevende opeenvolgende landstitel gaan. Momenteel staat het pas derde met vier punten achterstand op de leider.

Ondergang

Ogunjimi heeft wel ervaring met het sluiten van de transfermarkt. Hij miste met zeven minuten een transfer naar Mallorca in 2011. Dat was de eerste stap naar de ondergang voor de Belgische international met het beste gemiddelde, vijf goals in zeven wedstrijden.

Sinds 2011 speelde hij nooit meer dan 877 minuten in een seizoen. Ook zijn doelpuntenproductie stokte helemaal. Benieuwd of hij in Albanië zijn carrière opnieuw op de rails krijgt.