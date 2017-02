Mooie woorden voor trainer uit de Jupiler Pro League: "Hij is de Mourinho van BelgiÃ«"

Mooie woorden voor trainer uit de Jupiler Pro League: "Hij is de Mourinho van België"

door Redactie



Mooie woorden voor Hein Vanhaezebrouck: "Hij is de Mourinho van België"

Foto: © photonews

José Mourinho is tot nader order nog steeds aan de slag bij Manchester United en daar zal niet meteen verandering in komen, maar ook ons land heeft zowaar een 'Special One'. Volgens middenvelder Rabiu Ibrahim is Hein Vanhaezebrouck "de Mourinho van België."