Officieel: Clubicoon van Chelsea hangt schoenen definitief aan de haak

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel: Frank Lampard (38) houdt het voor bekeken als profvoetballer. Dat maakte de Engelse middenvelder donderdag bekend.

Lampard was tijdens het voorbije seizoen bij het Amerikaanse New York City aan de slag, maar na één seizoen vertrok hij er. Vlak voor de jaarwisseling gaf de Engelsman aan dat hij nog even over zijn toekomst zou nadenken, maar toen dacht Lampard dus al aan stoppen. Donderdag maakte hij zijn afscheid bekend via Facebook.

Frank Lampard was 21 jaar actief als profvoetballer en speelde achtereenvolgens voor West Ham United, Chelsea, Manchester City en New York City. De onvermoeibare middenvelder groeide gedurende zijn loopbaan uit tot een clubicoon van Chelsea en mogelijk gaat hij er in de toekomst aan de slag in de technische staf.