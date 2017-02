Chinezen blijven kopen: na heel wat topspelers nu ook... Belgische club

door Bart Vandenbussche

door

OH Leuven zou in Chinese handen komen

Foto: © photonews

Er was een tijd waarin de enige Chinezen met naam en, nu ja, faam in het voetbal, de beruchte gokchinezen waren. Dat is nu helemaal voorbij en een groep uit het immense land heeft zijn pijlen gericht op een Belgische club.