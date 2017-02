Oostendse volksverhuizing komt op gang: al 100(!) bussen gereserveerd

De onderhandelingen over de verdeling van de tickets tussen Oostende en Zulte Waregem voor de bekerfinale moeten nog starten, maar aan de zee wachten ze liever niet te lang.

Zo werden er al meer dan honderd bussen gereserveerd om supporters van Oostende naar de Heizel te brengen. Al vanaf het laatste fluitsignaal stroomden de vele aanvragen binnen bij busmaatschappij Gino Tours.

"Kort na affluiten van de halve finale tegen Racing Genk ontvingen we al aanvragen om een bus te reserveren", luidt het bij de busmaatschappij in Het Laatste Nieuws. "De hele nacht door kregen we mailtjes binnen. Nu al zijn er meer dan 100 bussen voorzien."