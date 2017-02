Guardiola over nieuwe Golden Boy Gabriel Jesus: "Hij is als een watermeloen"

Manchester City nam woensdagavond wel erg vlot de maat van West Ham United. De ploeg van Pep Guardiola won met 0-4, onder meer dankzij doelpunten van Kevin De Bruyne én nieuwkomer Gabriel Jesus.

Die Jesus maakte sinds zijn komst naar Manchester City al indruk. Guardiola beseft dat hij goud in handen heeft, maar springt voorzichtig om met zijn nieuwe Golden Boy. “Je weet het nooit op voorhand. Het is zoals bij een watermeloen: je moet hem opensnijden om te zien of hij goed is. Wat Gabriel Jesus liet zien was veelbelovend. Hij is een vechter en beschikt over torinstinct.”

“Hij speelde enkele minuten tegen Tottenham en creëerde onmiddellijk enkele kansen. Bovendien geeft hij gemakkelijk een assist. Hij gaf een schitterende assist tegen Crystal Palace en gaf tegen West Ham een assist aan de Kevin (De Bruyne, nvdr.).”

Wereldtopper in wording?

De nog steeds maar 19-jarige Braziliaan hoopt op termijn een wereldtopper te worden. “Gabriel droomt van een grote carrière. Hij wil iets betekenen in het wereldwijde voetbal en wij hopen dat hij bij ons in zijn opzet zal slagen.”