BoÃ«tius ziet het zitten: "Bailey doen vergeten"

Boëtius ziet het zitten: "Bailey doen vergeten"

Een toonbeeld van Nederlandse zelfbewustheid en jovialiteit, zo toonde Jean-Paul Boëtius zich op de persvoorstelling bij Racing Genk. De gedoodverfde vervanger van Bailey, op korte termijn, is ambitieus.

"Wat ze van mij mogen verwachten? Doelpunten", opende de Nederlandse aanvaller in Het Laatste Nieuws. "Ik ben een aanvaller en daarvan willen mensen nu eenmaal goals zien." Het 'eeuwige talent' probeert bij Genk zijn carrière opnieuw op de rails krijgen.

Blessures bij Basel

Bij Basel speelde hij lang niet zoveel als hij verwacht had. "In mijn eerste jaar was ik wat ongelukkig met een aantal blessures, al speelde ik wel wanneer ik fit was. De laatste zes maanden waren zwaar, de trainer stelde me enkel op in de beker."

Bij Racing Genk moet hij het vertrek van Bailey opvangen. "Ik besef dat het een zware erfenis is. Als je op zo'n jonge leeftijd al zo'n transfer kan maken, heb je veel in je mars. Ik zal mijn best doen om hem te vervangen en wie weet te doen vergeten."