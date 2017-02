Concurrentiestrijd bij Anderlecht: "Wat moet ik zeggen? Het is ook geen nieuwe speler hÃ©"

Concurrentiestrijd bij Anderlecht: "Wat moet ik zeggen? Het is ook geen nieuwe speler hé"

Uros Spajic moet straks afrekenen met de concurrentie van Kara Mbodji op zijn plek. Morgen, tegen Lokeren, moet hij nog niet vrezen, maar daarna... De Serviër blijft er echter rustig onder.

Spajic kon er weinig over zeggen. De centrale verdediger weet dat hij straks met Kara een man tegenover zich krijgt die normaal altijd speelt. Daarom wou Anderlecht hem ook niet laten vertrekken. "Het verandert weinig voor mij. Er is niet veel dat ik erover kan zeggen. Kara is ook geen nieuwe speler, die concurrentie is er altijd geweest..."

"Of hij zijn gemiste transfer verteerd heeft? Dat weet ik niet. Ik heb hem in de kleedkamer gezien en hij was blij dat hij ons terugzag. Voor de rest is daar niet over gesproken", aldus Spajic.