Mannaert legt uit waarom Ben Haim niet naar Club Brugge kwam

door Redactie



Club Brugge versterkte zich op Transfer Deadline Day met Dorin Rotariu en niet met Tal Ben Haim. De Israëli leek hét target van blauw-zwart te zijn, maar manager Vincent Mannaert besefte nog voor aanvang van de laatste transferdag dat het een moeilijke piste was.

“De speler en zijn entourage waren zeer emotioneel en Maccabi Tel Aviv veranderde nogal van mening. Eerst mochten we hem wel kopen, dan weer niet. Eerst voor dat bedrag, dan weer een ander. Eind vorige week had ik al iets van prepare yourself dat dit misschien niet kan doorgaan", zegt Mannaert in Het Nieuwsblad.

Op de allerlaatste dag van de transferperiode zat Club zelfs al niet meer achter Ben Haim aan, zo blijkt. "Dinsdag hebben we ons bod ook niet meer verhoogd, maar het was voor andere dossiers geen nadeel dat Ben Haim zo hoog op de publieke agenda bleef staan", aldus Mannaert. Omstreeks de klok van elf versterkte blauw-zwart zich uiteindelijk nog met Rotariu.