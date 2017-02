Drie clubs echt versterkt, drie twijfelgevallen en twee waarvoor we vrezen voor play-off 1

De transfermercato zit er weer op. Maar liefst 75 spelers kwamen of ruilden van club. Het werd een komen en gaan zoals we nog niet veel gezien hebben. Maar wie van de ploegen die in aanmerking komen voor play-off 1 kwam er als sterkste januari uit?

Club Brugge

Laten we beginnen met Club Brugge, dat met Dorin Rotariu, Helibelton Palacios en Lex Immers drie serieuze transfers deed. Elk van de drie komt in aanmerking voor de basis, waardoor Club in de breedte nog meer versterkt is. Preud'homme heeft op alle posities nu twee quasi evenwaardige spelers en lijkt dan ook klaar voor de laatste rechte lijn, die het ook in pole position aanvat.

AA Gent

En we kunnen niet praten over de transferperiode zonder het over AA Gent te hebben. De Buffalo's zijn nog nooit zo actief geweest als dit seizoen, maar een goeie conclusie is dat niet. Van de zomertransfers blijft er niet veel over. De Japanner Yuya Kubo en Birger Verstraete zullen zich snel moeten integreren. Nieuwe doelman Kalinic bewees al zijn kunde en daarmee is Gent toch serieus versterkt uit de maand januari gekomen.

Charleroi

Sporting Charleroi behield zijn volledige kern en voegde daar met Hamdi Harbaoui en Jordan Remacle twee beslissende spelers aan toe. We durven zeggen dat de Carolo's één van de beste zaken gedaan hebben in januari door niet te veel te veranderen, maar wel scorend vermogen toe te voegen.

Racing Genk

Het wordt kort dag voor Albert Stuivenberg om al die nieuwe jongens in te passen. Met Leon Bailey verloor hij een sterkhouder, maar kreeg Siebe Schrijvers en Jean-Paul Boëtius in de plaats. Centraal op het middenveld worden Sander Berge en Pierre Zebli de vervangers van Wilfred Ndidi, maar of de jonge talenten direcht hun stempel kunnen drukken... Met Mathew Ryan werd er in ieder geval een heel betrouwbaar sluitstuk aangetrokken.

Anderlecht

Anderlecht haalde ook drie nieuwe spelers die voor de basis in aanmerking komen. Met Isaac Thelin is er een vervanger voor Harbaoui gearriveerd en Trebel lijkt een schot in de roos te gaan worden. De Spaanse doelman Ruben moet dan weer de concurrentie aangaan met Frank Boeckx. Maar de grootste zorg is de verdediging, waar niemand werd bijgehaald. Of Kara-Nuytinck paars-wit naar de titel kunnen leiden, blijft de grote vraag.

KV Oostende

Twee vertrekkers, twee nieuwkomers, maar vooral centraal achterin had Vanderhaeghe nog wel iets kunnen gebruiken. Aanvallend loopt er meer dan genoeg rond, zelfs na het vertrek van Cyriac. Maar achteraan blijven de kustjongens kwetsbaar.

Zulte Waregem

Francky Dury liet drie jongens gaan waar hij toch niet meer op rekende en haalde met Gueye en Mühren twee aanvallers erbij. Daarmee lijkt Essevee voldoende gewapend voor play-off 1. Ook Ankersen moet een onmiddellijke meerwaarde bieden, terwijl Aliko Bala een wissel op de toekomst is. Maar wel eentje die direct kan meedraaien in de rotatie van Dury.

Standard

Met Ndongola, Marin en Mladanevic kwamen er drie nieuwe jongens voor de basis en daarnaast een hoop jong talent. We stellen ons echter vragen voor het middenveld, waar het met Adrien Trebel een sleutelspeler verloor die niet meteen vervangen werd. En wat met die drie jongens van TP Mazembe? Standard lijkt niet echt versterkt, eerder verzwakt, vooral op het middenveld dan.

KV Mechelen

Sorry, maar met enkel Sotiris Ninis erbij heeft KV Mechelen toch niet echt uitgepakt. De komende weken zal moeten blijken of Yannick Ferrera met deze kern resultaten kan blijven halen. Een extra spits was zeker geen overbodige luxe geweest.