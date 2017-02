Welke Belgische club kwam het meest versterkt uit de transferperiode? Onze lezers zijn duidelijk

door Timothy Collard

Welke Belgische club kwam het meest versterkt uit de transferperiode? Volgens onze lezers: Club Brugge

Foto: © photonews

Het zit er weer op. Qua inkomende transfers kunnen de Belgische clubs niets meer doen. De komende dagen zien we wel nog heel wat contracten 'in onderling overleg' verbroken worden. Maar wie heeft zijn kern voor de laatste rechte lijn nu het best versterkt?

Die vraag stelden wij woensdag in ons Debat van de Week. De lezers van Voetbalkrant.com konden kiezen uit tal van clubs en waren vrij duidelijk. Volgens 40,91% van mensen die deelnamen aan de poll deed Club Brugge tijdens de voorbije maand de beste zaken. KAA Gent volgt op korte afstand met 36,36% van de stemmen. KRC Genk en Anderlecht volgen op een gedeelde derde plaats met 6,82% van de stemmen. Standard deed volgens onze lezers de slechtste zaken. Bekijk de resultaten van de poll hieronder.