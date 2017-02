Alex Maes steelt met zijn ogen: "Wie Beerschot zegt, zegt Losada. Hij stuurt en helpt mij"

Alexander Maes ontpopt zich steeds meer tot de draaischijf van Beerschot-Wilrijk. Bovendien klikt het heel goed met Hernán Losada, die andere balvirtuoos van de Antwerpenaren. Bij Voetbalkrant.com praat hij over zijn evolutie en de rol van spelers als Losada en Messoudi.

Als je naar de statistieken van Alex Maes kijkt, valt je meteen iets op. Bij Cappellen scoorde hij vorig seizoen in de toenmalige Derde Klasse nog vijftien goals. Dit seizoen zit hij voorlopig aan vier, maar zorgde hij wel al voor acht assists.

“Mijn speelstijl is zeker veranderd. De voorbije jaren moest het vaak van mij komen, bij Beerschot-Wilrijk heb ik meer een dienende rol”, aldus Maes. “Dat is zeker geen negatief punt, het overzicht steeds bewaren is één van mijn sterke punten.”

Stelen met de ogen van iemand als Hernán Losada, die alles al meemaakte, helpt uiteraard. “Naar Hernán kijk ik op, het is een icoon hier. Wie Beerschot zegt, zegt Losada. Hij helpt me op training, stuurt bij en het klikt écht goed. Ook met Mo Messoudi heb ik die band.”

Hazard en Courtois

“Maar ook anderen, die misschien minder aan spelen toekomen, zijn erg belangrijk. Als iemand als Davy De Beule spreekt, luister je. Die mannen hebben hun strepen al verdiend en van hun ervaring moet je proberen leren.”

Zichzelf met iemand vergelijken, doet hij liever niet. “Ik kijk op naar Hazard, maar zal me niet met hem vergelijken. Hij heeft een uitzonderlijke klasse, daar kan ik mezelf niet mee vergelijken. Hij speelt wel voor mijn favoriete ploeg, Chelsea. Courtois is een goeie vriend, dus supporter ik daarvoor.”