Het probleem van Anderlecht: "Teodorczyk kan ook niet alles scoren"

Anderlecht stond er bij en keek er naar... Hoeveel kansen hebt u gezien aan de zijde van paars-wit? Wij een paar halve, geen hele... En dat beseften de spelers maar al te goed.

Het was eigenlijk bedroevend. Tegen Standard kon Anderlecht nog een karrevracht kansen afdwingen, maar tegen Lokeren werd het huilen met de pet op. "Niet goed genoeg", knikte Bram Nuytinck. "En dat is balen, want we wisten vooraf dat we hier eigenlijk drie punten moesten pakken. We hebben te weinig kansen afgedwongen en zij hadden er nog twee goeie. De voorzetten kwamen niet aan."

En dat was inderdaad het probleem. Er was amper één goeie voorzet en die kwam dan nog van rechtsachter Sowah. "Het was moeilijk om goeie centers te geven. Iedereen sukkelde", zei Ivan Obradovic, die normaal toch een goeie center in de voeten heeft. "We moesten hem perfect naar Teodorczyk kunnen geven, maar het lukte niet."