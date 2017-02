Antwerp met verstomming geslagen: "Zeer jammer dat hij wederom zijn eigen belang veilig stelt en laat primeren boven het clubbelang"

Eddy Wauters kreeg deze vrijdag gelijk in zijn zaak tegen Antwerp, waardoor hij vijf miljoen euro terug moet krijgen van stamnummer 1. Bij The Great Old zijn ze met verstomming geslagen en de club wil dan ook graag uitleggen waarom ze in beroep gaan.

"Na lezing van het vonnis vandaag en studie met verschillende juristen en advocaten is de club met verstomming geslagen over de inhoud van dit vonnis. De club zal dan ook in hoger beroep gaan", klinkt het in een persbericht.





Toch hoeft er geen reden tot onmiddellijke paniek te zijn: "De middelen zijn aanwezig en bijgevolg brengt dit vonnis de club niet in gevaar. De toekomst van de club is dan ook veilig."



Maar Antwerp wil wel duidelijk zijn richting Wauters: "Het is zeer jammer dat dhr. Wauters als ex-voorzitter wederom zijn eigen belang veilig stelt en laat primeren boven het clubbelang. De club betreurt dan ook deze houding van de ex-voorzitter." Het laatste woord is duidelijk nog niet gezegd in de zaak.