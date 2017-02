Jonge Belg verbreekt in onderling overleg zijn contract bij Nice

door Redactie



Julien Vercauteren heeft zijn contract bij Nice in onderling overleg verbroken. De flankaanvaller verliet in 2014 Lierse voor de Franse eersteklasser Nice. Zijn start in de Ligue 1 was veelbelovend, maar de laatste twee jaar kwam hij nauwelijks in actie.

In 2,5 seizoenen kwam Julien Vercauteren uiteindelijk niet verder dan negen competitiewedstrijden, waarvan drie als basisspeler. De jonge Brusselaar werd vorig seizoen uitgeleend aan Westerlo, waar hij één keer scoorde in drie wedstrijden. In de zomer keerde de flankmiddenvelder terug naar Nice, maar hij haalde er slechts één keer het wedstrijdblad in de competitie en één keer in de Europa League, zonder in actie te komen.

Vercauteren vond de voorbije wintermercato geen nieuwe club en heeft dan maar in onderling overleg met de club beslist om zijn contract te ontbinden. Zien we hem binnenkort opnieuw aan het werk in België?