Fulham huurt Cyriac van KV Oostende, maar wilde ook 3 miljoen euro spenderen aan deze aanvaller uit de Jupiler Pro League

door Redactie



Fulham pakte dinsdag op de valreep uit met de komst van Gohi By Cyriac. De Cottagers huren de spits van KV Oostende met een optie tot aankoop, maar wilden ook nog een andere spits uit de Jupiler Pro League wegkampen.

De Engelse tweedeklasser wilde namelijk 3 miljoen euro spenderen aan Yohan Boli van STVV. Een gelijkaardig bedrag waarmee ze Cyriac definitief wilden strikken, maar daar ging KVO niet mee akkoord.

Ook met Sint-Truiden viel er geen akkoord uit de bus. En daar baalt Boli van in Het Belang van Limburg. Ik lieg niet, ik wil dolgraag voor een club als Fulham voetballen. Maar pas dinsdag hoorde ik voor het eerst van hun interesse."

Vergelijking met Mignolet

"Als ik zo een stap zet, wil ik rustig kunnen overleggen met mijn familie, maar daar was geen tijd voor. Het ging allemaal razendsnel. Daarom kwamen zowel STVV als ik tot de conclusie dat het beter was om op Stayen te blijven."

Nochtans kon de Fransman het spoor van een ex-Truienaar volgen richting Engeland. "Er wordt over gekke bedragen gesproken. Zo hoorde ik ook over die transfersom van 3 miljoen euro. Niet normaal, hé? Zeker als je weet dat Mignolet hier voor de helft vertrokken is."