Wie maakte het doelpunt van het Jaar: Vossen, Izquierdo, Ndidi of toch iemand anders?

door Redactie



Het doelpunt van het jaar, het is op het Gala van de Gouden Schoen ook een mooie prijs die te winnen valt. De fans mogen daarbij stemmen én u kan er zelfs een extraatje aan over houden.

Want u kan ook inzetten via Unibet op wie volgens u het doelpunt van het jaar maakte. 10 genomineerden zijn er, waarbij Club Brugge met liefst vier goals hofleverancier is.

En dus is de vraag wie met de hoofdprijs gaat gaan lopen. Het waren wel degelijk tien heerlijke doelpunten. Droge knallen, maar ook leuke, collectieve acties (Musona, Verdier).

Een filmpje van de tien doelpunten kan u hier alvast vinden. Opgelet: het laden van het filmpje kan enkele seconden duren. Wie is jouw favoriet?

