Ilombe Mboyo legt uit waarom het deze winter niet tot een hereniging met Vanhaezebrouck Ã©n AA Gent kwam

Ilombe Mboyo legt uit waarom het deze winter niet tot een hereniging met Vanhaezebrouck én AA Gent kwam

door Redactie



Ilombe Mboyo probeert zijn carrière weer op de rails te zetten bij Cercle Brugge. De stap terug naar de Proximus League is opmerkelijk. Zo zat er misschien ook wel een terugkeer naar zijn oude club AA Gent in.

Na twee magere jaren op Zwitserse bodem was Mboyo immers niet zo duur om terug te halen. "Als een speler zo verweven is met een club als ik met Gent, dan reik je die speler normaal gezien vroeg of laat de hand", vertelt de Brusselse aanvaller in Sport/Voetbalmagazine.

"Maar ik heb Hein Vanhaezebrouck of Michel Louwagie niet gebeld, ik wil geen cadeaus. Hadden ze me gebeld, dan zou ik natuurlijk blij geweest zijn om terug te keren naar Gent."

"Verdiend wat ik gekregen heb"

"Men zou zeggen dat ik bij geen enkele club echt thuishoor. Anderzijds weet ik dat ik alles wat ik gekregen heb ook verdiend heb. Ik zal tevreden zijn als ik aan mijn kind of aan de jongetjes uit de wijk kan zeggen: als je blijft werken, dan is er niks dat je kan stoppen", besluit Petit Pelé.