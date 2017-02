Bram Nuytinck laat zich uit over gemiste transfer Kara Mbodj: "Hij heeft zijn eigen wil, maar..."

Kara Mbodj greep deze winter niet voor het eerst naast een transfer. De ontgoocheling bij de Senegalese international, die de knop nu moet omdraaien, zal hoe dan ook groot zijn.

Ook zijn compagnon in de Anderlecht-defensie Bram Nuytinck analyseerde de transferperikelen op de voet. "Ik lees geen kranten en kijk niet naar voetbalprogramma's, maar heb het toch gevolgd", vertelt de Nederlander in Het Laatste Nieuws. "Ik ben heel blij dat ie blijft."

"Kara zal gemotiveerd zijn, geloof me. Hij heeft misschien zijn eigen wil, maar op het veld is hij een voorbeeld. Hij is prof genoeg om boven die gemiste transfer te staan."

