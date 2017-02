VIDEO: Recordtransfer blijft indruk maken: "Of het nu Asare of Mitrovic is, hij pakt ze wel aan"

Hij staat er altijd, hij pusht zijn verdedigers en het hele team -Hein VanhaezebrouckDeel deze quote:

Alle gekheid op een stokje. "Neen, hij staat er echt áltijd. Het is geen luiaard, hij wil altijd het beste van zichzelf geven. Hij wil altijd doelpunten vermijden en elke wedstrijd of partijtje winnen", aldus Vanhaezebrouck.

Hij durft ook, ondanks het feit dat hij er nog maar net is, op zijn strepen staan. "In de wedstrijden pusht hij zijn verdedigers en zijn team. Het is wel iemand die duidelijk weet wat hij wil, die niet zomaar alles over zich heen laat gaan. Als hij vaststelt dat het er niet scherp genoeg aan toe gaat, zal hij ze wel aanpakken."

Leider achterin

Kalinic kijkt op zo'n momenten ook niet tegen wie hij het heeft. Bij wijze van spreken zou hij Sergio Ramos nog op z'n donder kunnen geven. "Hij is bang van niemand. Winnen is winnen, of het dan Asare is of Mitrovic, hij zal het hen wel zeggen."

De doelman bouwde uiteraard al krediet op. "We hebben ook niet zoveel jongens die op zulke momenten het team op scherp zetten, de leiding nemen. Bovendien ligt hij fantastisch goed in de groep, het is een heel open, joviale kerel. "