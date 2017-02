Maakte Genk de juiste keuze met wintertransfer? "Miljoenenflop" vs. hÃ©Ã©l veel talent en kwaliteit

Maakte Genk de juiste keuze met wintertransfer? "Miljoenenflop" vs. héél veel talent en kwaliteit

KRC Genk haalde op de slotdag van de transfermercato nog een opmerkelijke aanwinst in huis. Jean-Paul Boëtius kwam de gelederen versterken. De Nederlander moet de naar Bayer Leverkusen vertrokken Leon Bailey doen vergeten.

Boëtius wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Zwitserse topclub FC Basel. De technisch vaardige winger, ondertussen 22 jaar oud, moet in de Luminus Arena zijn carrière zien te herlanceren. Een avontuur bij Basel draaide op niets uit, en Boëtius moet dan ook dringend aantonen dat hij over voldoende kwaliteiten beschikt om het te maken op het hoogste niveau.

Pijlsnel, goede dribbel, ...

De specifieke kwaliteiten om te kunnen flitsen bij een club als pakweg Genk, bezit Boëtius zeer zeker. De ex-speler van Feyenoord is pijlsnel, beschikt over een goede dribbel en bovendien weet hij ook het doel staan. In het seizoen 2013-2014 liet de Nederlander die één cap voor Oranje achter zijn naam heeft staan maar liefst tien keer de netten trillen in de Eredivisie.

Maar... De voorbije seizoenen geraakte de carrière van de ooit zó bejubelde vleugelspeler in het slop. In de zomer van 2015 legde FC Basel 2,5 miljoen euro op tafel om Boëtius weg te halen bij Feyenoord. Een vreemde transfer voor de op dat moment 21-jarige Nederlander. Boëtius wilde zijn contract in Rotterdam niet verlengen, en bij Basel speelden ze kort op de bal door hem voor een prikje te strikken. De Zwitsers dachten op termijn een veelvoud van de transfersom op te strijken, maar kwamen tot op heden bedrogen uit.

Millionen-Flop

Boëtius kon zich bij Basel - mede door blessures - niet doorzetten. Niet tijdens zijn eerste seizoen en evenmin tijdens zijn tweede seizoen. Zeven basisplaatsen in de competitie in anderhalf jaar tijd, dat is veel en veel te weinig voor een jonge speler die nog een behoorlijke progressiemarge heeft. Boëtius krijgt in Genk - én onder de hoede van een coach die hem nog kent van bij de Nederlandse jeugdelftallen - de kans om zich te herpakken.

In Zwitserland werd Boëtius afgelopen zomer afgeschilderd als een Millionen-Flop, een miljoenenflop. "Die krant wil altijd een beetje stoken, omdat het eigenlijk alleen maar goed gaat bij Basel", zou Boëtius daar nadien over zeggen. De winger wilde aanvankelijk voor zijn plaats vechten, maar nu opteert hij dus toch voor een uitleenbeurt.

De beruchte kop van de Zwitserse krant Blick. Boëtius werd er een miljoenenflop genoemd.

Carrière herlanceren en... bij Genk blijven?

Als alles meezit, krijgt Boëtius zijn carrière in de Luminus Arena opnieuw op de rails en is hij opnieuw écht vertrokken. Wie weet zelfs bij Genk, want de Limburgers bemachtigden een optie tot aankoop.