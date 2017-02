Iedereen onder de indruk van Dury: "Hij maakt iedereen gewoon beter"

Francky heeft het opnieuw gedaan! De coach van Zulte Waregem heeft zich voor de derde keer geplaatst voor de finale van de Beker van België. Doe daarbij nog een tweede plaats vier seizoenen geleden en meermaals play-off 1 en je komt uit bij succescoach. Velen zijn onder de indruk.

"Hij hoort absoluut bij de beste coaches uit de Jupiler Pro League", is ook Marc Grosjean bijzonder hard onder de indruk. "Hij is al erg lang aan het roer van de club en hij zorgt voor progressie bij Essevee, maar ook stabiliteit. Wat een evolutie heeft die club gemaakt? We kunnen het niet tegenspreken dat hij erg goed werk heeft geleverd."

"Hij zit al erg lang bij de club en was ook al bij Zulte in vierde klasse ooit. Hij is samen met de club doorgegroeid en telkens in harmonie met de hele werking van de ploeg naar het niveau dat ze nu zitten", beseft Grosjean. "En zo is het dat hij ook nauw bij de club verbonden blijft en is."

Het is duidelijk: het feit dat Dury ook technisch directeur is bij Essevee geeft hem meer vertrouwen om te gaan beslissen wie hij aanwerft en hoe hij daar mee om kan gaan. De stabiliteit binnen de club is en blijft groot. Ook op het veld is de 4-2-3-1 van Dury stilaan echt iconisch te noemen.

Dury maakt jongeren beter, maar kan ook mensen doen schitteren die dat anders niet meteen kunnen. Denk maar aan Kaya, Leye of Lepoint recent nog. "Ze vinden een leuke omgeving in Waregem, die in hun voordeel is en met een coach die hun uitspeelt naar hun kwaliteiten. Dat is ook de sterkte van Dury: iedereen beter maken."