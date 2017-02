Kandidaat-burgemeester van Leuven keert zich fel tegen overname OHL: "Dan hebben ze geen recht meer op subsidies"

Chinese investeerders staan op het punt om 1B-ploeg OH Leuven over te nemen. Kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) zegt dat de club bij een volledige verkoop aan buitenlandse investeerders zal kunnen fluiten naar subsidies van de stad.

Mohamed Ridouani, momenteel schepen van o.a. onderwijs en leefmilieu in Leuven, is de lijsttrekker van sp.a voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij wil graag burgemeester Louis Tobback opvolgen als burgemeester van de stad. Maar ook Ridouani heeft een duidelijke mening over de nakende overname van OH Leuven.

"Ik betwijfel sterk dat buitenlandse investeerders het familiale Leuvense karakter van de club kunnen behouden", schrijft Ridouani op Facebook. "In het geval van een volledige verkoop aan Chinezen of andere internationale beleggers, zie ik trouwens weinig redenen om nog gemeenschapsmiddelen (subsidies) toe te kennen aan een private commerciële club, wat OHL dan per definitie wordt. Er zijn voldoende andere Leuvense sportclubs die extra ondersteuning goed kunnen gebruiken."