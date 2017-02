Ronaldinho keert terug naar Barcelona: Braziliaan wordt uithangbord van de club

door Redactie



Ronaldinho wordt ambassadeur van FC Barcelona. De 36-jarige Braziliaan zal de club vertegenwoordigen op internationale evenementen en projecten.

Ronaldinho zal over de hele wereld oefenwedstrijden spelen waarin hij deel zal uitmaken van een team met andere voormalig Barcelona-spelers. Verder zal Ronaldinho activiteiten van de Barcelona Foundation opluisteren met zijn aanwezigheid en is het de bedoeling dat hij scholen bezoekt die deelnemen aan een educatief project waarin Barcelona investeert.

Het is onduidelijk wat de aanstelling van Ronaldinho betekent voor zijn verdere loopbaan als speler. Officieel heeft de winnaar van de Gouden Bal in 2005 nog altijd geen punt achter zijn loopbaan gezet, hoewel hij al sinds zijn vertrek bij Fluminense in 2015 zonder club zit. Ronaldinho schitterde tussen 2003 en 2008 bij Barcelona waar hij twee landstitels en een Champions League won.