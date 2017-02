Nieuwelingen doen het meteen: "Teken dat Charleroi een goede mercato had"

Charleroi won vorige week van Zulte Waregem, met grote dank aan zijn nieuwkomers Harbaoui en Remacle - de doelpuntenmakers van de dag. Het maakt van de Zebra's wel degelijk een kanshebber op play-off 1.

Charleroi telt momenteel al 40 punten en wil maar wat graag play-off 1 spelen. Wat de Zebra's daarbij zo speciaal maakt, is dat ze telkens opnieuw het verlies van enkele toppers perfect weet op te vangen met nieuwkomers.

Ook deze keer heeft het weer enkele toppers in huis gehaald met Remacle én Harbaoui. En die scoorden meteen belangrijke doelpunten tegen Zulte Waregem, een rechtstreekse concurrent.

"Ik ben blij dat Jordan Remacle van zover is kunnen terugkomen", vond ook Steeven Willems. "Maar het toont vooral aan dat we een goede wintermercato hebben gehad en competitief blijven."

"De mensen hebben ons snel afgeschreven voor play-off 1, maar we hebben er altijd in geloofd. En dat zullen we ook blijven doen. We moeten natuurlijk voorzichtig blijven, want er volgt een nieuwe zware wedstrijd." Zondag staat Charleroi voor de verplaatsing naar Club Brugge.