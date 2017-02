Vanhaezebrouck over Preud'homme Ã©n rivaal blauw-zwart: "Ik blijf erbij dat wij Club Brugge weer groot hebben gemaakt"

Vanhaezebrouck over Preud'homme én rivaal blauw-zwart: "Ik blijf erbij dat wij Club Brugge weer groot hebben gemaakt"

door Redactie



Nog vijf dagen en dan komen we te weten wie de Gouden Schoen wint, maar ook wie de trainer van het jaar wordt. De kans is groot dat Michel Preud'homme Hein Vanhaezebrouck opvolgt.

Vanhaezebrouck maakte Gent in 2015 kampioen, Preud'homme Club Brugge in 2016. "Onze manier van werken is hetzelfde", ziet Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws gelijkenissen. "We streven beiden professionalisme na. Al is Preud'homme wellicht nog maniakeler dan ik." (lacht)

"Ik heb een jaar geleden één grote verandering vastgesteld bij Club. Na hun zege tegen ons kwam het geloof er bij hen in. Ik blijf erbij dat wij Club weer groot hebben gemaakt, want voorheen geloofden ze niet dat ze ons opzij konden zetten", aldus Vanhaezebrouck.