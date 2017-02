Antwerp trekt zaterdag vol vertrouwen naar Union: "Geen reden om de ploeg te wijzigen"

door Redactie



Wim De Decker weet waar zaterdag de mogelijkheden zullen liggen tegen Union

Foto: Antwerp website

Nog vier finales scheiden Antwerp van de tweede periodetitel in 1B. De eerste opdracht voor de Great Old is morgenavond winnen op de Heizel van Union. En er zullen mogelijkheden liggen, zo weet ook Antwerp-coach Wim De Decker.