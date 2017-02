De dubbel kan nog voor Essevee, Francky Dury heeft mooie reactie

door Aernout Van Lindt

Zulte Waregem in bekerfinale en op weg naar play-off 1

Zulte Waregem wist zich voor de finale van de Beker van België te plaatsen, in de competitie staan ze op de derde plaats op drie punten van leider Club Brugge. Alles is dus nog mogelijk? Francky Dury is erg duidelijk in zijn antwoord.