Jankovic na pijnlijke nederlaag: "Denk niet dat het een mentaliteitsprobleem is"

Een kwartier lang mocht Standard hopen, maar daarna gaven de Rouches de match helemaal uit handen tegen KV Kortrijk. Het verdict was een pijnlijke 0-3 nederlaag en zo goed als zeker géén play-off 1. Aleksandar Jankovic reageerde teleurgesteld.

"Dit is een zware nederlaag voor ons", aldus de Standard-coach. "We waren goed in het eerste kwartier en creëerden enkele kansen. Maar daarna begonnen we te twijfelen. We zijn mentaal kwetsbaar. Na het doelpunt hebben we geprobeerd te pressen, maar dan zijn we vergeten om te voetballen. Het was heel slecht."

Sterk Kortrijk

Kortrijk speelde sterk en er viel weinig in te brengen tegen die 0-3 nederlaag. "We hebben tegen een ploeg gevoetbald die geprofiteerd heeft van de ruimte. Kortrijk verdient absoluut de drie punten. We moesten nog zes finales spelen en de eerste is een enorme ontgoocheling", aldus Jankovic.

Volgens de Serviër is het geen probleem qua mentaliteit. "Ik denk niet dat het een mentaliteitsprobleem is. Na de eerste counter begonnen we te twijfelen. De stress was te groot en dat verlamde onze spelers. Maar zoals je nu voetbalt, dan moet je niet dromen van play-off 1."