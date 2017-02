Jaric Schaessens en Beerschot-Wilrijk blijven gemotiveerd: "We willen ook die twaalfde wedstrijd op rij winnen"

door Redactie



De Beerschot-trein raast maar door. Vanavond ontvangt de leider in de hoogste amateurafdeling Heist, dat vijfde staat en nog droomt van de play-offs. Beerschot-Wilrijk gaat op zoek naar zijn twaalfde opeenvolgende zege.

KSK Heist staat momenteel knap vijfde. Dat wil zeggen dat Beerschot-Wilrijk de ploeg uit de Kempen een stevige tik kan uitdelen in de strijd om de play-off-plaatsen En zelf wat meer zekerheid kan krijgen over deelname aan die play-offs, hoewel daar natuurlijk niemand aan twijfelt. "We proberen net als de voorgaande weken om deze match met een zege af te sluiten. Verder denken we niet te ver vooruit", bekijkt kapitein Jaric Schaessens het nuchter.

Hoe blijf je na elf opeenvolgende zeges nog gemotiveerd om ook de twaalfde winnend af te sluiten? "Het leeft enorm binnen de spelersgroep. We proberen elke week te winnen maar zo eenvoudig is dat niet. Zo’n reeks gaan we mogelijk nooit meer meemaken", zegt Schaessens op de website van de club. De jonge aanvoerder viel de voorbije twee wedstrijden naast de ploeg, maar zal tegen Heist vermoedelijk opnieuw starten. Kevin Geudens ontbreekt immers door schorsing.