Zware beschuldigingen van Lommel na buitenspelgoal Mboyo: "De hele wedstrijd uitgescholden en uitgelachen door de ref"

door Redactie



Cercle ging vrijdagavond in de absolute slotfase met de drie punten aan de haal bij Lommel. Mboyo scoorde vanuit buitenspel. De thuisploeg was woest op de arbitrage.

Na de winnende treffer van Mboyo werd de arbitrage belaagd door spelers en trainers Lommel. De thuisploeg was na afloop nog altijd woedend op Anthony Hambrouck en zijn assistenten. Er ontstond zelfs een kleine vechtpartij tussen de Lommelse fans en de Brusselse supporters van Mboyo.

Wouter Corstjens richtte zich op de vier scheidsrechters. "Dit is broodroof. Het is echt ongelooflijk. Mijn kopbal was duidelijk over de lijn en zij scoren uit buitenspel. Keer op keer worden wij zo genekt", klonk hij gefrustreerd in Het Belang van Limburg.

Ploegmaat Wouter Scheelen beschuldigde de scheidsrechter van duidelijke partijdigheid. "Je houdt het niet voor mogelijk, maar die scheidsrechter heeft ons de hele wedstrijd lopen uitschelden en uitlachen. Dan moet je niet verbaasd opkijken als je na afloop nog dergelijke toestanden krijgt."