Engels spreekt over gemiste transfer: "Het was mijn droom, dat speelde toch even in mijn hoofd"

door Redactie



Bjorn Engels is nog niet helemaal top. Die vervloekte schouder, weet u wel. Maar de verdediger is onmisbaar en groeit stilaan naar zijn beste vorm toe. Eén van de zaken die hem afremden, was blijkbaar toch die gemiste transfer.

Engels had in het begin van het seizoen beslommeringen in zijn hoofd. "Ik was niet slecht, maar ook niet zoals het hoort... Die transfer zat in mijn hoofd. Ik was daar iets te veel mee bezig in plaats van mij op te laden voor de wedstrijden", zeft hij in HLN. "Ik kon naar de Premier League; mijn droom. Club wilde me absoluut houden, en toch hoopte ik dat er een opening zou komen. Het bestuur heeft in ruil mijn contract financieel aangepast - dat vond ik wel mooi.”

De rijzige verdediger is wel discreet als het aankomt op de geïnteresseerde club. Maar het zou wel eens één van de Londense clubs geweest kunnen zijn. "Of het goed gelegen was? Super gelegen. En meer zeg ik er niet over.”