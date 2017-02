Copa zag waar het aan lag bij Anderlecht, en dat was zeker niet Teodorczyk

Sporting Lokeren wist dankzij een solide organisatie Anderlecht heel wat problemen te bezorgen vrijdagavond. En eigenlijk ging dat makkelijker dan ze zelf hadden verwacht.

Boubacar Copa had vooraf nogal wat schrik voor Lukasz Teodorczyk, voor wie hij de lof niet spaarde. "Hij is zo een goeie speler en heeft zo'n goeie vorm te pakken. Hij zou vuur kunnen spuwen. Hij heeft alle kwaliteiten en is een grootse speler. Het is geen toeval dat hij de Gouden Stier is."

Maar veel schoten van Teo moest Copa niet parreren. "Anderlecht deed het niet goed in de zestien meter. En hun voorzetten waren ook niet goed. Daar konden wij van profiteren. En we zijn enorm blij met dit punt."