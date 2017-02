Wereldgoal Hazard telt grootste concurrent voor titel uit

door Johan Walckiers

Chelsea won met 3-1 van Arsenal

Wie stopt er dit Chelsea? Antwoord: niemand. Eerste achtervolger Arsenal werd vandaag naar huis gestuurd met een 3-1 in de valies. The Gunners mogen, met 12 punten achterstand, hun titelambities in de kast steken. En ja, Eden Hazard had daar een serieuze rol in.