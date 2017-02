Bij Lommel United zijn er amper woorden voor hun woede: "Ik stuur mijn schoenen op naar de Bond en het scheidsrechterskorps" en "Die ref heeft ons heel de match uitgescholden"

door Johan Walckiers en Dirk Pieters

De buitenspelgoal tegen Cercle Brugge is moeilijk te verteren door Lommel United

Foto: © photonews

Soms begrijpen we Lommel United wel. De Limburgers werden dit seizoen al bij verschillende gelegenheden in het zak gezet door de scheidsrechters. Gisteren was het weer zover tegen Cercle Brugge, waar Ilombé Mboyo uit flagrant buitenspel mocht scoren.