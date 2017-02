Tot vreugde van velen: afschaffing van puntenhalvering is nabij

De puntenhalvering is al jaren een punt van discussie binnen de rangen van de Pro League. Anderlecht en Club Brugge zijn grote voorstanders om het af te schaffen en nu willen de kleinere clubs ook volgen, weet Het Nieuwsblad. Een afschaffing is nabij...

Vooral Club Brugge is grote voorstander en Anderlecht is het daarmee eens. AA Gent, waar Ivan De Witte één van de bedenkers was van het systeem, is gematigd, maar de kleine clubs willen er nu ook vanaf. Want tijdens de reguliere competitie krijgen ze te maken met een verminderde opkomst omdat de grote clubs toch redeneren dat het maar om de helft van de punten gaat.

Maar hoe moet het dan verder. Er liggen weer twee voorstellen tot competitiehervorming op tafel: twee reeksen van twaalf clubs en één reeks van 20. Anderlecht ijvert al jaren voor het eerste model, maar krijgt daar serieuze tegenwind over van de kleinere clubs. Die willen 20 of de huidige vorm of niets. Anderlecht en Club ijveren vooral voor minder matchen om Europees iets te kunnen uitrichten.