1-7 (!): Mertens alweer goed voor hattrick, maar vooral voor deze héérlijke vrijschop (mét beelden)

Op het veld van Bologna zat Napoli al héél snel op rozen. Na vier minuten opende Marek Hamsik de score, amper twee minuten later maakte Lorenzo Insigne er al 0-2 van. Halverwege de eerste helft volgde er een knotsgekke fase. Callejon maakte hands en veroorzaakte zo een elfmeter, maar Reina stopte de zwak getrapte penalty van Destro. Luttele seconden later trapte Callejon na en kreeg hij rechtstreeks rood.

Geen probleem echter voor Napoli: Masina kegelde de doorgebroken Dries Mertens tegen de grond en zo stond ook Bologna nog met tien man tussen de lijnen. Met een héérlijke vrijschop maakte Mertens er 0-3 van. Torosidis prikte tegen, maar alweer Mertens maakte er nog voor rust 1-4 van.

Na de pauze ging het feestje gewoon door Hamsik (2) en Mertens maakten er uiteindelijk nog 1-7 van. Bekijk hieronder de goals van Mertens:

Another week, another goal for Dries Mertens! 🎯 #BolognaNapoli pic.twitter.com/JzjWXkdJll

Dries Mertens scores his 2nd of the night! 😍 Our Red Devil equals Higuain as topscorer in #SerieA with 15 goals. #BolognaNapoli pic.twitter.com/U3CxHXwk8T