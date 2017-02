Zit topmiddenvelder in dipje? "Hij is een diamant, maar ik zal ander instrument moeten zoeken om verder te polijsten"

Zulte Waregem wist zich voor de finale van de Beker van België te plaatsen, maar Soualiho Meïté werd bij de rust wel al vervangen door Francky Dury. Zit hij in een dipje? De coach én de tegenstander van zondag (Gent) reageren.

Soualiho Meïté was in het begin van dit seizoen werkelijk incontournable én geweldig sterk. Week na week kwam hij in de lijstjes helemaal bovenaan terecht, maar de laatste weken was het net iets minder met de vormcurve van de geweldenaar.

In de bekermatch in Eupen zat hij andermaal niet in de wedstrijd, oogde hij nonchalant - ook al zijn probleem bij Lille - en had hij het ook moeilijk tegen de kwieke middenvelders bij de Panda's. Toch is er allerminst reden tot paniek: "Sou is een diamantje", blijft Dury vol lof. "Maar ik zal misschien een nieuw instrument moeten zoeken om hem verder te polijsten."

Hij zal er zondag wel staan (Hein Vanhaezebrouck)

Ook bij tegenstander Gent blijven ze op hun hoede. "Iedere speler heeft wel eens een dipje in zijn vorm. Hij zal er snel terug staan en ik denk niet dat Dury hem op de bank gaat houden zondag", blikte Hein Vanhaezebrouck al eens vooruit op het treffen met Essevee.

Dat vermoeden wij ook niet meteen. Maar toch: ook Marrone maakte een goede indruk de laatste weken. "Zo'n spelers moet je ook minuten gunnen. Ze op de bank laten zitten, dat is voor niemand zijn vertrouwen goed. Hij heeft een ander profiel en is erg kalm aan de bal. Daarom bracht ik hem ook in tegen Eupen", besloot Dury.