VIDEO: Vanhaezebrouck komt met lof voor Perbet: "Daarin is hij geÃ«volueerd"

VIDEO: Vanhaezebrouck komt met lof voor Perbet: "Daarin is hij geëvolueerd"

De soap rond Jérémy Perbet was één van de meest onduidelijke op Transfer Deadline Day. Hein Vanhaezebrouck kwam een laatste keer terug op zijn transferverhaal.

"Hij moest niet weg van ons", benadrukte Vanhaezebrouck opnieuw op de Gentse persconferentie. "Jérémy kwam zelf aan Peter Balette vragen om bij de coach aan te dringen op een vertrek. We hebben dat in overweging genomen."

"Eerst moesten we een alternatief hebben, maar toen die buitenlandse interesse weg was, wilden we hem absoluut niet naar een concurrent laten gaan." Jérémy Perbet zal opnieuw moeten knokken voor zijn plaats in de Gentse selectie.