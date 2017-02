Foket over zijn toekomst: "Ik wou niet weg in januari, wat er ook geschreven werd"

Het is beter om aan het eind van een seizoen een transfer te maken -Thomas Foket Deel deze quote:

Hij wou zelfs niets afweten van mogelijke interesse in de wintermercato. "Ik heb mijn manager gezegd om mij van niets op de hoogte te houden. Ik wil het rustig aan het eind van het seizoen evalueren. Ik denk ook dat het beter is om aan het einde van een seizoen te vertrekken."

"Zo moet je niet midden in een seizoen naar een andere ploeg. Ik heb het in mijn korte carrière steeds zo gedaan, ik laat gewoon alles op mij afkomen. Anders speelt dat in je hoofd. 'Ik mag niet slecht spelen, of die transfer is weg', zo mag je niet denken", sloot Foket af.