Hugo Broos op een zucht van eeuwige roem en nu al op lijstje met strafste Belgische coaches in het buitenland

Hugo Broos speelt zondag met Kameroen de finale van de Africa Cup. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat een Belgische coach daarin slaagt. Een summier overzicht van de strafste Belgische coaches in het buitenland.

Niemand had het verwacht. Niet in Kameroen en ook niet in de rest van Afrika. Maar zondag staat Hugo Broos met de Ontembare Leeuwen wel in de finale van de Africa Cup. Eén duel is de 64-jarige coach nog verwijderd van het grootste succes in zijn imposante trainerscarrière. Nooit eerder slaagde een Belg erin om een groot internationaal landentoernooi te winnen. Of toch?

Paul Put kwam er in 2013 héél dicht bij. Met het verrassende Burkina Faso (ook dit jaar weer goed voor een halve finale) haalde hij tegen alle verwachtingen de finale van de Africa Cup in Zuid-Afrika. In de finale had Nigeria aan één doelpunt genoeg om de trofee mee naar huis te nemen (1-0).

Georges Leekens

Ook Georges Leekens nam al twee keer deel aan de Africa Cup. In 2015 haalde hij met Tunesië de kwartfinale, dit jaar sneuvelde hij met topfavoriet Algerije in de eerste ronde. Maar Leekens claimt wel nog steeds dat hij een internationaal toernooi met de Rode Duivels heeft gewonnen: de Kirin Cup in 1999.

Op dat (kleinschalige) vriendschappelijke toernooi in Japan speelde België gelijk tegen het gastland (0-0) en Peru (1-1). De Duivels deelden uiteindelijk de eerste plaats met de twee enige andere deelnemers van het toernooi. Genoeg om 'Winner of the Kirin Cup 1999' op z'n cv te vermelden, vond Leekens.

Raymond Goethals

Leekens en Broos werden in hun spelerscarrière meermaals kampioen van België, beide heren flikten dat eveneens als coach. Nationale titels en bekers: niet verkeerd. Maar in de recente geschiedenis moeten we al terug naar 1993 voor de voorlopig laatste straffe stoot van een Belgische trainer op het internationale (of Europese) toneel.

Raymond Goethals won in '93 met Olympique Marseille de allereerste editie van de vernieuwde Champions League, voordien beter bekend als Europacup I. Den Tuveneir had in '78 ook al eens Europacup II gewonnen met Anderlecht. Goethals werd bovendien tweemaal uitgeroepen tot Trainer van het Jaar (in 1991 en 1993). Zijn roem reikt zover dat er in België intussen een trofee naar hem vernoemd wordt.

Zover zal het bij een Africa Cup-zege van Hugo Broos niet komen. Maar hij zal dan toch één van de weinige Belgische coaches zijn die een internationale trofee op zijn palmares kan zetten. Georges Leekens niet meegerekend, uiteraard.