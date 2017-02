Gereputeerde ploegmaat lyrisch over Teodorczyk: "Hij kan de top bereiken, dat weet ik gewoon"

Club Brugge lijkt met de prijzen te gaan lopen op de Gouden Schoen, maar als iemand daar een stokje voor kan steken, is het Lukasz Teodorczyk wel. Ook in eigen land krijgt hij heel wat lof. En niet van de minste.

"Het verbaast me niet dat hij kans maakt op die prijs." Aan het woord is Jakub Blaszczykowski, momenteel actief bij Wolfsburg, maar vooral tweevoudig Duits landskampioen bij Borussia Dortmund. "De vorm die hij tentoonspreidt is buitengewoon", aldus de ervaren Pool in Het Laatste Nieuws.

"Hij maakt bijna elke wedstrijd een doelpunt, ik weet dat jullie competitie niet de grootste is, maar dat blijft een geweldige prestatie. Hij is in staat om overal en altijd te scoren, dat wisten we in Polen al." Volgens Blaszczykowski kan hij de absolute top bereiken.