Nationale doelman U17 op intensieve zorgen

In Frankrijk liep een wedstrijd van de Belgische U17 slecht af voor onze Jonathan De Bie. De doelman moest na de wedstrijd afgevoerd worden naar het ziekenhuis en ligt op intensieve zorgen.

De 16-jarige doelman, die deze zomer van KV Mechelen naar Tottenham Hotspur trok, kreeg een knie in z'n ribben, maar speelde de wedstrijd toch uit. Na afloop viel hij flauw en werd hij naar een Frans ziekenhuis gebracht.

Daar bleek hij een gescheurde milt opgelopen te hebben, meldt La Dernière Heure. Hij is stabiel, maar zou nog minstens tot zondag op intensieve zorgen moeten blijven. In 2014 scheurde Stef Wils in een wedstrijd tussen AA Gent en Cercle Brugge ook zijn milt in een duel. Hij moest snel geopereerd worden. We wensen namens Voetbalkrant.com Jonathan veel beterschap toe.